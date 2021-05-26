Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 27 мая 2021 произойдет в ряде округов курортного города. Уже несколько месяцев на побережье Черного моря идет активная работа по модернизации сетей. Специалисты сутки напролет занимаются обновлением важных коммуникаций и сетей. Из-за работ они вынуждены временно прекращать подачу энергии в дома местных жителей. Сразу отметим, что касается это не всего курортного города, а только ряда его улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 мая 2021.

В Адлерском районе в поселках Чвижепсе, Кепша, Медовеевка, селе Верхнениколаевская на улицах Мостовая, Тульская, Псебайская, Блинова, Ворошиловградская, Черновицкая, Челябинская, Голубые дали (частично), Авиационная, Демократическая, Старонасыпная, Батайская, Раевская, Чкалова, Лазурная, Просвещения и Аллейная. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с восьми утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Чекменева и СНТ «Ветеран-6» (везде – частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах Голенева и Пластунская (обе – частично), Зеленая 52, 52а, 52б, 52в, 60 лет ВЛКСМ 12, 14а, 14б, 16, 16а, 16б, Абрикосовая 13, 15, 17б, Севастопольская 1-16, Параллельная 1-20, Восточная (последние три – частично)

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Дагомыс, на улицах Российская и Барановское шоссе (частично), поселке Лазаревское на улицах Лазарева 66 и Победы 84-89, поселке Вишневка на улицах Казанская, Майкопская и Республиканская (все – частично), переулках Бородина и Высотный; поселке Тихоновка на улицах Скрябина и Сурикова (обе – частично), Лесная, поселке Вардане на улицах Молодёжная и Минеральная, поселке Верхне Армянское Лоо в переулке Лорийский и улице Краснооктябрьская, поселке Горный Воздух на улице Енисейская, поселке Нор-Луйс на улицах Кленовая, Камо и Корыта.