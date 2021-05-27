Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 0:04

Центр Краснодара перекроют для движения 30 мая из-за Всероссийского полумарафона «ЗаБег-2021»

Водителей просят заранее продумать альтернативные маршруты
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ожидается, что в Краснодаре на старт Всероссийского полумарафона «ЗаБег-2021» выйдут примерно 2,5 тыс. участников

Ожидается, что в Краснодаре на старт Всероссийского полумарафона «ЗаБег-2021» выйдут примерно 2,5 тыс. участников

Фото: Василий Вахрин

В Краснодаре из-за Всероссийского полумарафона «ЗаБег-2021» 30 мая будет ограничено движение в центре города. Запретительные меры будут действовать с 7 утра до 14.00

- В это время для автотранспорта будет ограничен проезд и пересечение для автотранспорта улицы Красной с прилегающих к ней улиц, а также на участке от улицы Пушкина до улицы Калинина/Кузнечная, - информирует УМВД России по Краснодарскому краю.

На старт полумарафона «ЗаБег-2021» 30 мая в 9.00 выйдут 120 тысяч бегунов по всей России. Участники Всероссийского полумарафона с синхронным стартом пробегут дистанции в 21, 10 или 5 км. Ожидается, что в Краснодаре на старт выйдут примерно 2,5 тыс. участников.