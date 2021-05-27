Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 0:26

В Сочи сотрудники ГИБДД объяснили ребятам в детских садах правила дорожного движения

Дошколятам объяснили, как важно быть осторожными и внимательными на дороге
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Сочи

Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Сочи

В Сочи сотрудники ГИБДД посетили детские сады в рамках оперативно-профилактической операции «Внимание - дети!».

- Дошколятам объяснили, как важно быть осторожными и внимательными на дороге. Рассказали о значении световозвращающих элементов на одежде в сумерках и ночью, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Сочи

Потом ребята поиграли в игру «Переходи дорогу правильно!». Малыши разгадывали загадки, искали ответы на вопросы, разбираясь с трудностями перехода через дорогу и подстерегающими их дорожными ловушками.