В Сочи сотрудники ГИБДД объяснили ребятам в детских садах правила дорожного движения

Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Сочи

В Сочи сотрудники ГИБДД посетили детские сады в рамках оперативно-профилактической операции «Внимание - дети!».

- Дошколятам объяснили, как важно быть осторожными и внимательными на дороге. Рассказали о значении световозвращающих элементов на одежде в сумерках и ночью, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Сочи

Потом ребята поиграли в игру «Переходи дорогу правильно!». Малыши разгадывали загадки, искали ответы на вопросы, разбираясь с трудностями перехода через дорогу и подстерегающими их дорожными ловушками.