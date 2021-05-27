В Краснодаре оштрафовали водителя BMW за рамки, скрывающие госномера

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В одном из краснодарских пабликов было размещено видео, на котором водитель автомобиля «BMW» ехал с рамкой, скрывающей госномер. Инспекторы разыскали машину, а водителя оштрафовали.

- В отношении 48-летнего автомобилиста были составлены административные материалы за цветные пленки на стеклах (штраф 500 рублей) и за рамки на госномерах (грозит штраф в 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре грузовики продолжают ездить по аварийному Яблоновскому мосту. Хотя на путепроводе вот уже три года как запрещено грузовое движение.