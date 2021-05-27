Что произошло за ночь 27 мая: На Кубани бабушка отвела пятилетнего внука-сектанта в полицию

Фото: архив "КП"

Что произошло за ночь 27 мая 2021. На Кубани бабушка отвела пятилетнего внука-сектанта в полицию. Женщина сообщила, что мальчик состоит в религиозной организации.

Житель Майкопа избил и ограбил инвалида, а потом пошел в кафе. Он вытащил из карманов брюк знакомого 4 тысячи рублей.

В Гуамском ущелье спасатели нашли заблудившегося мужчину. Медицинская помощь не потребовалась.

На Кубани в ДТП серьезно пострадал 3-месячный ребенок. По факту аварии проводится проверка.

Набережную Геленджика очистят от электросамокатов. Так, уже сегодня при столкновении велосипеда и самоката серьезно пострадала велосипедистка.