Погода в Краснодаре на 27 мая 2021 года: дожди оставят краевой центр в покое Фото: Олег ЗОЛОТО

«Дождливый» циклон наконец-то покинул Кубань. Около недели он проверял на прочность жителей Краснодарского края. Обильные ливни прошли сразу в нескольких городах и района региона.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 27 мая 2021 года.

- Ожидаемся солнечная погода, максимальные порывы ветра составят 9 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов.