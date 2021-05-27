В Анапе велосипедистов предупредили о штрафе за выезд на набережную

Фото: anapa-official.ru

На набережной в Анапе поставили ограничительные дорожные знаки. Теперь здесь нельзя ездить на велосипедах и электросамокатах. Нарушителям грозит штраф.

- Дорожные знаки «Движение велосипедистов запрещено» установлены на въездах с улицы Таманской и переулка Кардонного. Теперь пешие прогулки вдоль моря от Ореховой рощи и до Морского вокзала станут более комфортными и безопасными, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Такие меры приняты в связи с участившимися случаями наездов на пешеходов в прогулочных зонах курортной набережной, добавили в мэрии.

Ранее мэр Краснодара рассказал, когда в городе появятся правила парковки самокатов и велосипедов. В краевом центре при ремонте дорог буду учитывать и создание выделенных полос под самокаты.