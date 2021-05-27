В Сочи Депутат Госдумы Константин Затулин обсудил с жителями развитие небольших поселков

Встречи с местными жителями продолжаются

В Сочи активно продолжают развиваться микрорайоны Мамайка, Дагомыс и Лоо. Им необходимы новые школы, детские сады и зоны для отдыха. Депутат Госдумы Константин Затулин встретился с жителями микрорайонов и обсудил дальнейшее развитие территорий.

Так, на Мамайке все-таки начали возводить школу, строительство которой не один год добивалась мэрия и Константин Затулин. Финансируются работы в рамках национального проекта «Образование». Сейчас объект уже готов наполовину: проведены масштабные противооползневые работы, а корпуса будущей школы приобретают законченный вид.

- Строительство ведется с 2019 года. Но мы уверены, что объект скоро будет готов. Это тот редкий случай, когда можно быть спокойным, что наказ избирателей находит свое воплощение, - отметил депутат Государственной думы России Константин Затулин.

Также жители микрорайона рассказали, что детский сад №80 перенасыщен. К нему требуется пристройка. А в поселке Дагомыс медицинская база требует увеличения количества персонала. Депутат согласился с сочинцами и пообещал решить эти вопросы.