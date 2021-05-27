Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани из-за коронавируса снова продлен режим повышенной готовности. Вениамин Кондратьев уже подписал новое постановление. Согласно документу все ранее действующие ограничения сохраняются еще на две недели - до 11 июня включительно.

COVID-19 пока не торопится отступать. Как и раньше, уровень заболеваемости растет, правда, темп замедлился. Да и ежедневный прирост, судя по данным оперштаба региона, уже не превышает 100 человек.

Чтобы сохранить нынешнюю эпидобстановку, губернатор, опираясь на мнение санитарных врачей, решил продлить режим повышенной готовности.

Кафе, бары, рестораны и ночные клубы работают строго до полуночи. Продолжают действовать ограничения в ТЦ - фудкорты там работают только на вынос.

Сохраняется также масочный режим, требуют от жителей и соблюдения социальной дистанции. Это касается и других инфекций и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, ведь чем больше между людьми расстояние – тем меньше шансов подхватить какую-нибудь болезнь. А если носить еще и средство защиты, то шансы при этом увеличиваются.