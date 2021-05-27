В Краснодарском крае за год на треть сократилось число абонентов-должников

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

За прошедший год в Краснодарском крае более чем на треть сократилось количество абонентов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за газ. На 1 мая 2021 года их насчитывается около 167 тыс., в мае прошлого года долги за газ имели 255 тыс. абонентов.

Больше всего должников проживают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Славянском районе. Жители этих муниципальных образований задолжали поставщику газа почти 313 млн рублей. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности населения Краснодарского края за газ составляет почти 574 млн рублей.

Абонентам, накопившим задолженность за два месяца и более, грозит отключение от газоснабжения. Все работы по взысканию задолженности и отключению должников от сети газоснабжения проводятся во взаимодействии со службой судебных приставов. Сотрудники службы обеспечивают доступ в помещение, если неплательщик препятствует отключению.

Для удобства абонентов компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» улучшила дистанционные сервисы. Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (ссылка https://мойгаз.смородина.онлайн/login).

Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов. По возникающим вопросам можно обратиться на номер горячей линии: 8 (958) 609-70-77.