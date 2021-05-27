Долгострой ЖК «Седьмое небо» в Краснодаре сдадут в 2022 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Долгострой ЖК «Седьмое небо» в краевом центре новый инвестор планирует достроить в 2022 году. Комплекс состоит из двух 19-этажных домов, в которых находится 900 квартир.

- Дома планировали сдать в 2018 году, но застройщик не смог выполнить взятые обязательства. Долгострою нашли нового инвестора, он достроит объект за счет собственных средств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году в регионе восстановят права более 30 тысяч обманутых дольщиков в 83 проблемных домах. А за три года планирует привлечь свыше 6 млрд рублей на достройку инвестиционно непривлекательных объектов.