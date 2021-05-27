На Кубани при пожаре погибла 53-летняя женщина

Назначены экспертизы, проводится проверка Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар произошел в станице Васюринской Динского района 26 мая. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу.

- Сообщение о возгорании поступило в 16:28. Установлено, что в жилом доме горела она из комнат. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь полностью потушили в 16:37, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре погибла хозяйка дома, ее сын успел спастись.

- Женщина проживала в доме с 32-летнем сыном. После тушения пожара в помещении было обнаружено тело хозяйки. Сын погибшей смог самостоятельно выбраться из горящего дома, - сообщили «КП» - Кубань» в краевом СУ СК России.

В настоящее время выяснятся причины возгорания, проводится проверка.