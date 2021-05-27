Новые меры поддержки ЕР упростят работу малого и среднего бизнеса

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

«Единая Россия» выдвинула новые предложения по поддержке бизнеса. Она предлагает принять закон о нестационарной торговле для фермеров, создать цифровые паспорта для предпринимателей, поддержать самозанятых. Эти предложения будут включены в программу партии на выборах в Госдуму.

Как сообщает nashgorod.ru, сейчас проходит предварительное голосование, где отбираются кандидаты ЕР в Госдуму нового созыва. Свои кандидатуры выдвинуло около шести тысяч претендентов. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, примерно каждый третий представляет предпринимательское сообщество, коммерческий сектор, малый и средний бизнес.

Сейчас предприниматели вместе с депутатами заняты подготовкой предложений в программу партии. Так, оперативное принятие закона о нестационарной торговле для фермеров даст возможность им снизить цены на свою продукцию, поскольку производители будут продавать ее напрямую, минуя посредников.

По словам члена правления Ассоциации юристов России, победителя конкурса «Лидеры России. Политика», также участвующего в предварительном голосовании, Ильнара Гирфанова, во время пандемии предприниматели, представляющие малый и средний бизнес, не раз жаловались на бюрократические препоны, которые приходилось преодолевать, чтобы получить господдержку. Поэтому он выступил с предложением о создании цифрового паспорта предпринимателя. Он даст возможность оформлять все дистанционно, как это делается на портале “Госуслуги”.

Еще одна мера поддержки касается работы самозанятых, зарабатывающих не более трех МРОТ в месяц.

По словам вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, сразу после регистрации их в качестве самозанятых им перестают выплачивать надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. Сумма потерь составляет пять-семь тысяч рублей при аналогичном размере заработка. «Таких случаев много», — утверждает она.

Также предлагается повысить минимальную квоту госзакупок у малого бизнеса до 25-30 процентов, упростить лицензирование, заменить штраф на предупреждение, если выявятся нарушения во время первой проверки бизнеса.

Как говорит Андрей Турчак, все предложения изучат, проанализируют и включат в предвыборную программу «Единой России».

Напомним, программа ЕР разрабатывается в тесном сотрудничестве с экспертами и представителями различных сфер. По сообщению сайта “Единой России”, планируется устроить ее широкое общественное обсуждение в регионах.