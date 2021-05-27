Житель Краснодара выиграл в конкурсе «КП» сертификат на 5000 рублей от бальнеолечебницы

В розыгрыше участвовали десятки краснодарцев, но удача улыбнулась лишь одному.

В Instagram «Комсомолка» вместе с краснодарской бальнеолечебницей проводила конкурс для горожан. Чтобы стать участником, нужна была пара кликов мышкой.

В розыгрыше участвовали десятки краснодарцев, но удача улыбнулась Людмиле Черпановой, которая стала победителем конкурса. Ее активность помогла выиграть главный приз - сертификат на 5000 рублей. Награду получал супруг победительницы Дмитрий.

- Жена работает допоздна, так что приз забираю я. Но, безусловно, оздоравливаться пойдет моя любимая. С этого начнет свой отпуск, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Черпанов.

Сертификат победитель может потратить на курс процедур. В бальнеолечебнице – огромный список программ, которые направлены на профилактику и лечение заболеваний дыхательных путей, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной системы, реабилитацию после полученных травм и длительной иммобилизации.

Кстати, в краснодарской бальнеолечебнице можно пройти и реабилитацию после COVID-19. Лечебно-оздоровительные процедуры, входящие в программу «Реабилитация органов дыхания после Covid-2019», направлены на полноценное восстановление функции органов дыхания, устранение остаточных явлении , укрепление иммунитета.