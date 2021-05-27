На Кубани проведут первый в истории России благотворительный аукцион вин

Первый аукцион вин Фото: Василий Вахрин

28 мая состоится первый в истории России благотворительный аукцион вин. На нем 14 российских виноделен представят свои лучшие напитки.

- Каждая компания представит от 1 до 3 своих лучших вин. Разницу между ценой производителя и ценой, по которой будет выкуплено вино, передадут Краснодарской краевой детской больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Каждый желающий может принять участие в аукционе в качестве покупателя – как лично, так и по телефону.

- Чтобы купить вино, позвонив по мобильнику, нужно заранее зарегистрироваться на сайте www.1proba.ru, - добавили представители мероприятия.