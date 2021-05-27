На Кубани работникам зернохранилища выплатили 1,7 млн долга по зарплате

Расследование продолжается

Перед 26 работниками ООО «ЗернопромЮг» в Тимашевском районе погашена задолженность по заработной плате. В общей сумме сотрудникам выплатили 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

- В адрес руководителя предприятия внесено представление, а в отношении должностного и юридических лиц возбуждены административные дела за нарушение трудового законодательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в надзорном ведомстве.

Кроме того, в отношении руководителя предприятии возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы. На его имущество наложен арест. Расследование продолжается.

- На данный момент задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме, - добавили в прокуратуре.