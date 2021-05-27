Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая выросло на 94

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 27 мая за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 94 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Анапа. Здесь выявили 15, 11 и девять инфицированных соответственно. Восемь человек заболели коронавирусом в Новороссийске, шесть – в Горячем Ключе, по пять – в Лабинском, Староминском и Тихорецком районах.

- По три новых пациента в Динском, Ейском, а также Кущевском районах. На территории Кореновского, Туапсинского, Белореченского, Кавказского, Крыловского, Усть-Лабинского районов и Армавира по двое заболевших. Единичные случаи зафиксированы в Абинском, Апшеронском, Курганинском, Темрюкском, Успенском, Крымском районах и Геленджике, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки - трое детей. 49 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое на ЭКМО.