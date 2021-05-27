Житель Кубани во время ссоры выстрелил в знакомого из пистолета

Дело передано в суд

События разворачивались в Белореченском районе. 49-летний местный житель пришел к знакомому. Во время застолья между мужчинами случился конфликт. После чего разъяренный гость выстрелил в хозяина из пистолета.

- В результате ссоры мужчина выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, причинив ему тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело передано в суд.