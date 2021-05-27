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Происшествия27 мая 2021 12:20

В Краснодарском крае «черные лесорубы» спили 6 дубов на 4,8 млн рублей

Нелегалам грозит реальный срок
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Мужчины ждут суда

Мужчины ждут суда

Деятельность нелегальных лесорубов пресекли в Туапсинском районе. Трое местных жителей от 34 до 46 лет на территории лесничества спилили шесть дубов, не имея на то разрешительных документов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Мужчины нанесли ущерб на общую сумму более 4 миллионов 800 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - добавили в ведомстве.

«Черным лесорубам» грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде и ждут суда.

Криминал