В Краснодарском крае «черные лесорубы» спили 6 дубов на 4,8 млн рублей

Мужчины ждут суда

Деятельность нелегальных лесорубов пресекли в Туапсинском районе. Трое местных жителей от 34 до 46 лет на территории лесничества спилили шесть дубов, не имея на то разрешительных документов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Мужчины нанесли ущерб на общую сумму более 4 миллионов 800 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - добавили в ведомстве.

«Черным лесорубам» грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде и ждут суда.