Из-за COVID-19 закрыли 11 групп в четырех детских садах Краснодара и Сочи

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На карантин из-за выявленных случаев коронавируса закрыли 11 групп в четырех детских садах Краснодара и Сочи. Об этом сообщили в оперштабе региона.
- Воспитанники сейчас находятся дома на самоизоляции. В учреждениях проведут дополнительную санитарную обработку помещений, - добавили специалисты.
Также известно, что на сегодняшний день закрыта одна группа Краснодарского политехнического техникума,из-за контакта с заболевшими коронавирусом восемь студентов высших учебных заведений переведены на дистанционный формат обучения.
Стоит отметить, что все ученики кубанских школ, а их более 700 тысяч человек, находятся на каникулах.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 27 мая за сутки в госпитали попали 94 человека.