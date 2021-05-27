Из-за COVID-19 закрыли 11 групп в четырех детских садах Краснодара и Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На карантин из-за выявленных случаев коронавируса закрыли 11 групп в четырех детских садах Краснодара и Сочи. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- Воспитанники сейчас находятся дома на самоизоляции. В учреждениях проведут дополнительную санитарную обработку помещений, - добавили специалисты.

Также известно, что на сегодняшний день закрыта одна группа Краснодарского политехнического техникума,из-за контакта с заболевшими коронавирусом восемь студентов высших учебных заведений переведены на дистанционный формат обучения.

Стоит отметить, что все ученики кубанских школ, а их более 700 тысяч человек, находятся на каникулах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 27 мая за сутки в госпитали попали 94 человека.