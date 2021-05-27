Лечебно-диагностический корпус ДККБ в Краснодаре откроют 1 июня 2022 года

Скриншот с видео admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре продолжается строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой клинической больницы. Его готовность составляет 57%. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.

- Это один из наших приоритетных краевых проектов. Его строительство держу на личном контроле, - написал Вениамин Кондратьев.

В лечебно-диагностическом корпусе ДККБ будут работать реаниматологи, офтальмологи, урологи, нейрохирурги, онкологи, гематологи и другие. Также благодаря новому отделению переливания крови со станцией криоконсервации и блоку трансплантации костного мозга детей смогут лечить на месте, а не отправлять в столицу или Питер.

Новый корпус планируют открыть 1 июня 2022 года.

- Кубань получит федеральное финансирование на продолжение строительства корпусов первой краевой больницы и детской клинической больницы. За два года региону предоставят более 3,3 млрд рублей субсидий, - добавили в пресс-службе администрации региона.