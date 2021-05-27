В Цирке снег сохраняется круглый год Фото: Юлия БАРАНОВА

В горах Сочи построят самый большой в России летний сноупарк. Катание в особой климатической зоне Красной Поляны продлят до 11 июля. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе одного из горнолыжных курортов.

- Главной площадкой кэмпа станет сноупарк в горной долине Цирк-2 на высоте выше 2000 метров над уровнем моря, - отметила представитель пресс-службы. - Уникальный микроклимат долины позволит кататься летом по снежным склонам в окружении цветущих альпийских лугов.

Летний лагерь для лыжников и сноубордистов будет действовать с 14 июня по 11 июля. Здеь построят сноупарк площадью 20 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены два бугельных подъёмника, два склона протяженностью по 300 метров и более 15 фигур.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о страхах Красной Поляны: кого больше всего боятся туристы в горах. Окружающая природа заставляет поверить в легенды и мифы древнего Сочи.