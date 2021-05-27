В Краснодаре на улице Гоголя 1 и 2 июня запретят проезд из-за мероприятия

Фото: krd.ru

Для проведения краевого мероприятия на улице Гоголя в Краснодаре временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

- В Краснодаре 1 и 2 июня пройдут благотворительные акции. Их организовывает Краснодарское региональное отделение благотворительного фонда «Российский детский фонд». Мероприятия пройдут в Краснодарской краевой филармонии им. Г. Ф. Пономаренко. В связи с этим на Гоголя ограничат движение, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Нельзя будет проехать по Гоголя с 6:00 утра 1 и 2 июня до окончания мероприятия на участке от Красноармейской до Красной. Также этот участок освободят от припаркованного транспорта. Для участников и гостей мероприятия также организуют стоянку. Водителей просят заранее предусмотреть альтернативные пути для объезда.