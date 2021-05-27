Депутат Госдумы Константин Затулин отчитался о проделанной работе за пять лет

Фото: пресс-служба Константина Затулина

Депутат Госдумы Константин Затулин встретился с сотрудниками вагонного участка Адлер и жителями Красной Поляны и отчитался о проделанной работе за пять лет.

- Мой основной инструмент при решении тех или иных проблем – депутатские запросы, которые направляю в различные инстанции и ведомства, - пояснил депутат. - Таких запросов за минувшие пять лет было подготовлено около 1600, около 400 из них решены. И такие результаты считают положительными для Госдумы в целом, но лично для себя считаю это недостаточным. За каждым запросом – стоят люди, их сложные ситуации, проблемы…

Одной из тем для обсуждений в ходе встречи с жителями стал вопрос отсутствия в Сочи профильных медвузов.

- В Сочи существует только медицинский колледж. В то время как в городе, который считается всероссийской здравницей, было бы логично растить собственные кадры, - сказал Затулин.

Депутат поговорил с жителями Адлера и о реконструкции городских объектов. Он поддержал решение властей о введении в Сочи запрета на строительство.

В Красной Поляне на встрече с жителями Константин Затулин затронул тему досуга детей. И сообщил, что будет всячески содействовать развитию досуговых центров.

Обсуждали на встрече и другие актуальные вопросы, в том числе речь шла о необходимости ограничения въезда личного автотранспорта на территорию Сочи, о строительстве в Красной Поляне приюта для бездомных животных.

Здесь же, на встрече, те, кто пришли с частными вопросами - записались к депутату Затулину на личный приём.