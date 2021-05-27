В Краснодаре появятся 11 новых автобусов с кондиционерами

Сейчас в городе курсирует 144 автобуса
Фото: София ФОМЕНКО
В краевой столице появятся 11 новых автобусов большой вместимости с системой кондиционирования. На их закупку потратят 215 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новые автобусы появятся осенью текущего года, они отправятся в автопарк КТТУ.
- Мы продолжаем модернизировать общественный транспорт. Наша цель – сделать общественный транспорт максимально удобным и комфортным, а также разгрузить дороги от личных авто, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Отметим, что сейчас в городе работают 144 автобуса. Все они обслуживают проверенные муниципальные маршруты.