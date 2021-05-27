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В Сочи произошел пожар в двухэтажном доме. В огне никто не пострадал. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 00:59 27 мая диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Заповедная. Через минуту к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

В 01:09 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение двухэтажного здания на площади 100 квадратных метров.

В 01:13 огонь удалось локализировать, в 01:22 - ликвидировать открытое горение. В 01:42 пожар был потушен.

- В огне никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - К тушению привлекались силы и средства РСЧС в количестве 12 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России - 7 человек личного состава и 2 единицы техники.