Сотрудница Следкома Кубани провела урок правовой грамотности для кадетов

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Помощник следователя следственного отдела по Усть-Лабинскому району СКР по краю Инесса Ямпилец провела профилактический урок правовой и финансовой грамотности для кадет кадетского класса СКР общеобразовательной школы № 36 Усть-Лабинского района.

Она рассказала ребятам о том, как обезопасить себя и своих близких от посягательств злоумышленников на личные данные, а также разъяснила школьникам, что такое «компьютерная гигиена».

- Соблюдение небольшого количества правил поможет им уберечься от опасностей, в том числе и в сети «Интернет». Одним из наиболее действенных способов обезопасить себя и свои личные данные является хранение в тайне данных банковской карты, выбор сложных паролей и периодическое изменение их, а также отчистка электронной почты, - рассказала помощник следователя.

Во время урока ребята задали Инессе Ямпилец множество вопросов о том, как уберечь себя от преступных посягательств при работе в социальных сетях и сети интернет, а также осуществлении покупок через различные сайты. В конце встречи ребята поблагодарили помощника следователя за увлекательную и познавательную лекцию.