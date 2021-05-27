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В Сочи отец укусил сына за руку во время игры в мафию. Мальчику потребовалась помощь врачей. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей средней трети правого плеча. Ему оказана амбулаторная помощь.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Сочи кит укусил мальчика во время фотографирования. После случившегося ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.