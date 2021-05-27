Двух депутатов гордумы Краснодара от КПРФ отстранили от должностей

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27 мая два депутаты гордумы Краснодара Александр Сафронов и Игорь Азаров лишились своих полномочий в парламенте. Причиной послужили незадекларированные нулевые счета времен студенчества. Документы нашла Краевая антикоррупционная комиссия 27 мая.

Сафронова лишили сразу двух должностей – вице-спикера гордумы и председателя комитета по образованию, вопросам семьи и детства. Азаров же не занимает выборных постов, он остается членом комитета по транспорту. У обоих остались их статусы депутатов и они продолжают работу в округах.

Во всем оказались виноваты нулевые незадекларированные счета. Выяснилось, что Сафронов еще в 2005 году брал заем, который закрыл в 2009 году. Однако банк оставил счет открытым, поэтому при проверке его сочли действующим. А Игорь Азаров брал кредит на учебу, который он погасил, а вот кредитный счет также остался открытым. За то, чтобы временно лишить мужчин полномочий, проголосовали 35 депутатов из 44.

Тем временем председатель гордумы Вера Галушко отметила, что ранее депутатов лишили бы должностей навсегда. Сейчас законодательство смягчилось, поэтому свою работу чиновники продолжат после того, как будут устранены неполадки.