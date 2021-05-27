Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

В Сочи открыли памятник основателю парка «Ривьера» Василию Хлудову. Так отметили 180-летие выдающегося человека, который немало сделал для города. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии

Торжества совпали с празднованием Дня города.

– Сегодня мы открыли памятник известному русскому предпринимателю и меценату. В 1898 году он заложил в самом центре Сочи прекрасный парк «Ривьера», который стал одним из главных символов нашего курорта, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К юбилею основателя парка на главной аллее установлен современный многофункциональный интерактивный информационный стенд об истории «Ривьеры», который погружает посетителей парка в прошлое с использованием современных цифровых технологий.

В ближайших планах - завершение реконструкции Зеленого театра.