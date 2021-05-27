В Динском районе завершился первый этап строительства центра «Патриот»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вблизи станицы Старомышастовской, что в Динском районе, завершили первый этап строительства центра военно-патриотического воспитания «Патриот». Там на площади в 145 гектаров оборудовали комплекс воздушно-десантной подготовки и смонтировали ангар для обслуживания и хранения снаряжения парашютистов, а также подготовили взлетно-посадочную полосу в 1200 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- В нашем большом крае необходимо, чтобы мальчики росли с пониманием того, как нужно защищать державу. Здесь будет настоящий патриотический центр для подготовке к службе в армии. Мы должны воспитывать будущее поколение в таких мощных центрах, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В «Патриоте» будет около сорока разных сооружений – стрелковые галереи, музей военной техники, спорткомплекс, автогородок и классы для учеников. Кроме того, будут корпуса для жилья около 120 человек.