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Происшествия27 мая 2021 17:57

Владельцам провалившихся под грунт машин в Новороссийске возместят ущерб

Шесть авто провалились в яму на стройплощадке
София ФОМЕНКО
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Фото: AntiDPS & NVRSK_ROAD

Фото: AntiDPS & NVRSK_ROAD

Владельцам провалившихся под грунт в Новороссийске автомобилей полностью возместят ущерб от ЧП. Сейчас водители должны предоставить документы и необходимые им суммы для устранения повреждений. Об этом «КП»-Кубань» сообщил застройщик центра Янис Михайлиди.

Напомним, обрушение грунта произошло днем 27 мая по улице Пархоменко на территории строительства частного медицинского центра. Там лопнула подпорная бетонная стена, после чего образовалась яма, в которую упали шесть припаркованных машин.

Отметим, что это место не было предназначено для стоянки автомобилей. Территория, огороженная гравием, предназначалась для подъезда строительной техники.

Сотрудники ГИБДД выписали предписание для устранения опасной ситуации на дороге.

ЧП