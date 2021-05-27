В Краснодаре наградили победителей VII краевого конкурса «Сделано на Кубани»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

27 мая в администрации Краснодарского края прошло награждение победителей VII конкурса «Сделано на Кубани». В их числе – малые и крупные предприятия, всего 99 организаций. Знак качества получили 256 продовольственных товаров.

– В конкурентной борьбе побеждают лучшие производители, чьи продукты действительно обладают выдающимся качеством, а еще безопасны. Бренд «Сделано на Кубани» собирает самых ярких представителей потребсферы края, - сказал руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Знак качества компании могут использовать около двух лет. На протяжении этого времени они должны поддерживать высокое качество своего продукта.