Фото: khl.ru

Сочи примет третий Кубок Континента по следж-хоккею. Матчи состоятся в Сочи на тренировочной арене «Айсберг» с 1 по 5 июня. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оргкомитете соревнований.

В турнире примут участие четыре команды: две сборные России, команда Казахстана и Словакии. С 1 по 3 июня команды сыграют в группе по круговой системе, а на 5 июня намечен матч за третье место и финал.

- Кубок Континента по следж-хоккею станет одним из последних международных стартов для российской команды перед участием в Паралимпиаде-2022 в Пекине, - отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

Он обратил внимание, что в условиях пандемии паралимпийское движение столкнулось с большими трудностями, поэтому так важна сейчас поддержка и помощь для паралимпийцев. По словам Алексея Морозова, поддержка следж-хоккея - однин из самых важных социальных проектов КХЛ.

Напомним, что первый Кубок Континента состоялся в Уфе в 2017 году в рамках Недели Звезд Хоккея.

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Расписание турнира

Торжественная церемония открытия состоится 1 июня в 17:00.

1 июня

13:00 Россия-2 – Казахстан

17:00 Россия-1 - Словакия

2 июня

13:00 Казахстан – Словакия

17:00 Россия-1 - Россия-2

3 июня

13:00 Словакия - Россия-2

17:00 Россия-1 - Казахстан

5 июня

13:00 Матч за третье место

17:00 Финал