Житель Динского района зарезал свою мать и устроил поджог

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26 мая в поселке Васюринском Динского района случился пожар, в котором погибла 53-летняя местная жительница. Первая версия случившегося – случайность, соседи говорили, что сыну женщины чудом удалось спастись.

Однако к вечеру следующего дня следователи выяснили новые обстоятельства случившегося. Как оказалось, виновником пожара и смерти матери и был тот самый «чудом спавшийся сын».

- По версии следствия, днем 26 мая 2021 года 32-летний подозреваемый нанес своей матери 2 ножевых ранения в область грудной клетки, убив ее. После этого, скрывая следы произошедшего, фигурант поджег домовладение, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Кубани.

Судмедэксперты выяснили, что смерть женщины наступила еще до возгорания, от колото-резанных ранений.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и мотивы преступления. Подозреваемого отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.