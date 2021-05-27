Промышленность Кубани выросла за счет бумаги, компьютеров и металлургии

На Кубани высокие показатели в промышленности обеспечили металлургическая, химическая продукции, строительные материалы, машины и оборудование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае производство промышленной продукции пошло в рост за счет бумажных и металлоизделий, электроники и оптики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- На 66% выросло производство электрооборудования, на 60,3% - компьютеров, электронных и оптических изделий, на 33,4% - металлоизделий, на 28,3% - бумаги и бумажных изделий, - сообщил директор департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Лидируют в отрасли «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», «Кнауф гипс Кубань» и «Кубаньтехгаз».