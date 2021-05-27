Набережную Анапы закроют для велосипедов и электросамокатов

На набережной Анапы закроют проезд любителям погонять на велосипедах и самокатах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вслед за Геленджиком в Анапе также закрывают проезд любителям погонять на велосипедах и самокатах под носом у гуляющих, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Этот вопрос находится в проработке в мэрии города, но в скором времени эта проблема обретет свои законодательные черты.

- Набережная Анапы исторически узкая и в настоящее время не позволяет выделить отдельную полосу для велотранспорта. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей, особенно детей, - акцентировал мэр города Анапы Василий Швец.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в новом летнем сезоне 2021 набережную Геленджика очистят от электросамокатов.