Навязчивые аниматоры в Сочи получат до 15 суток ареста

Фото: УМВД по городу Сочи

В Сочи навязчивые аниматоры предлагали туристам свои услуги. Нарушители порядка были задержаны. Граждане в костюмах аниматоров предлагали туристам особо навязчиво свои услуги. Нарушителей задержали и отправили в отдел полиции.

- Сейчас в отношении нарушителей составлены административные материалы. Их обвиняют в мелком хулиганстве. За это им грозит арест на срок пятнадцать суток, - сообщили в УМВД по городу Сочи.

Решением суда троим задержанным назначено наказание в виде административного арест на срок до пяти суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.