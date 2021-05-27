Не работают кондиционеры в трамваях и троллейбусах: каснодарцы могут звонить на горячую линию

В Краснодаре открылась "горячая линия", куда могут позвонить краснодарцы и гости города, если в трамваях и троллейбусах они испытали неудобства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре открылась горячая линия, куда могут позвонить краснодарцы и гости города, если в трамваях и троллейбусах они испытали неудобства, сообщает пресс-служба города.

- С помощью горячей линии в WhatsApp жители города могут сообщить о проблемах с кондиционерами в муниципальном общественном транспорте, - уточнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города отметил, что услуга, которую пассажиры оплачивают, должна быть комфортной.

- И это частных перевозчиков тоже касается, — написал Евгений Первышов в своем elegram-канале.

Номер для обращений граждан: 8 (988) 461-95-32.