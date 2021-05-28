Погода в Сочи на 28 мая 2021 года: на курорте наступит долгожданное тепло

Фото: sochi.ru.

Атмосферный циклон с дождем наконец-то покинул курорт. На территории Сочи сегодня весь день будет облачно, но тепло. По данным метеорологов, днем будет незначительный ветер 8-10 м/с., на побережье возможно усиление порыва. Однако, в горной местности пока прохладно и ветрено.

- Температура воздуха днём поднимется до +23+27°. Однако ночью столбики термометра вновь опустятся до +12+17°, в некоторых районах будет небольшой ветер, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинском гидрометцентре.