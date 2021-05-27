Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 28 мая 2021 случится сразу в нескольких округах курорта. Уже около полугода здесь кипит работа по обновлению важных сетей. Специалисты целями днями приводят в порядок основные коммуникации и сети. В связи с работами на линии специалисты вынуждены ненадолго останавливать подачу электроэнергии в дома и квартире местных жителей. Только касается это не всего курорта, а лишь нескольких улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 мая 2021.

В Адлерском районе в поселках Чвижепсе, Кепша, Медовеевка на улицах Ульянова, Павлика Морозова и Ленина (частично), ул. Верхнеизвестинская, Удачи, Светогорская, Демократическая, Некрасова, Туманяна, Добровольская и Ивановская. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до восьми вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до семи вечера света может не быть на улицах ул. Юбилейная, Кипарисовая, Малая (все три – частично), Армянская, переулке Овощной и СТ «Здоровье-6».

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Севастопольская 1-16, Параллельная 1-20, Восточная (все три – частично), Гагарина 52, 54, 56, 58, 60, 62, Чайковского 47 (детский сад №81), 49, 45, Тоннельная 1-56, Роз (частично), Конституции 8, 10, 12, 14, Высокогорная (частично) и СТ «Монтаж».

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Лазаревское на улицах Нахимова, Социалистическая, Ушакова, Янтарная, Спортивная (все – частично), поселке Горный Воздух на улице Енисейская, поселке Калиновка на улицах Сусанина и Макопсинская (частично), поселке Верхнеармянское Лоо в переулке Лорийский и улице Краснооктябрьская.