Погода в Краснодаре на 28 мая 2021 года: температурные качели оставят жителей мегаполиса в покое Фото: Олег ЗОЛОТО

Температурные качели на Кубани подошли к концу. Уже вторую неделю подряд они не тревожили жителей краевого центра. Столбики термометра стабильно показывали около плюс 30 градусов.

Такая же погода сохранится в Краснодаре в пятницу. Воздух вновь прогреется до привычных отметок, а «дождливый» циклон уйдет в соседние регионы.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 28 мая 2021 года.

- Будет солнечная погода, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов.