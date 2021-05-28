На проспекте Образцова в Краснодаре переустраивают линии связи и тепловую сеть

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Линии связи и тепловую сеть обновляют на проспекте имени Константина Образцова. Работы ведутся от дома № 22 до улицы Яна Полуяна и от проезда Образцова до Тургенева.

- Сейчас на территории строят ливневую канализацию, которой раньше там не было. Также здесь реконструируют подпорную стену по улицам Тургенева и Яна Полуяна, проводят работы по переустройству линий связи и тепловых сетей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Работы на обоих участках планируется закончить до 29 октября. На проспекте Константина Образцова также заменят асфальт на дороге, создадут парковочные места и сделают велосипедные дорожки и тротуары.