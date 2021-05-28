Мэр Краснодара восхитился красной уткой с утятами возле Минстроя в Москве

Утка-огарь Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

28 мая мэр Краснодара Евгений Первышов проводит рабочий день в Москве. Там он обсудит возможность дополнительной поддержки строительства школ в кубанской столице со стороны федерального центра.

Перед мероприятием Первышов снял видео у входа в министерство строительства и ЖКХ. Глава Краснодара восхитился красной уткой, которая выгуливала утят у входа в здание ведомства.

- Вот такое можно с утра в Москве увидеть, - подписал ролик Евгений Первышов, который опубликовал в своем Telegram-канале.

Орнитологи рассказывали, что утки-огари кирпично-апельсинового цвета не так давно поселились на прудах в Москве. Сейчас в столице их стали замечать чаще.