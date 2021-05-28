В Краснодарском крае усилят борьбу с неправильно припаркованными машинами

В крае появится госслужба по эвакуации автомобилей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Кубани планируют создать государственное учреждение по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Соответствующий законопроект опубликован в материалах Заксобрания края.

Депутат ЗСК Денис Хмелевской сообщил, что законопроект могут принять в конце июня, а вступит в силу он уже в середине июля. Также он добавил, что нарушителям придется туго.

- В ЗСК края внесён законопроект о создании госучреждения Краснодарского края, наделённого функциями по организации перемещения и хранения и возврата задержанных транспортных средств. Водителям, привыкшим бросать свои авто в нарушение правил дорожного движения, придётся туго. Штраф и услуги эвакуатора нынче не дёшевы, написал Хмелевской.

По словам парламентария, с появлением специализированного учреждения ситуация с незаконной парковкой автомобилей в Краснодаре резко изменится в лучшую сторону.

- В любом случае порядок на дорогах Краснодара наводить надо. Парковаться, где хочу и когда хочу, уже не получится. Краснодар - не Кабул и не Дели! Дорогие автомобилисты, помните об этом! – добавил Денис Хмелевской.