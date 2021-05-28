На Кубани ВРП за январь-апрель 2021 года вырос на 4,2%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае зафиксировали рост валового регионального продукта. За период с января по апрель он поднялся до 104,2%. Высокую результативность дал потребительский сектор. Оборот розничной торговли вырос до 111,6%, а общественного питания поднялся до 125,9%. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

- 2021 год будет временем восстановления экономики Кубани. Статистика данных за первые четыре месяца говорят о постепенном улучшении ситуации, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Хорошее развитие идет и на промышленном производстве - 105,7%. К концу года его рост может составить 113,6%.