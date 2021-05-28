Фото: Константин БРЕДНИКОВ.

В Сочи откроют 200 пляжей. Сейчас на курорте функционируют порядка 30 мест для купания. Об этом сообщили в мэрии курорта.

В Лазаревском районе - 85, в Центральном районе - 30, в Хостинском районе - 41, в Адлерском районе - 28 и на Федеральной территории «Сириус» - 16.

По поручению главы города в этом году провели инвентаризацию пляжных территорий Сочи.

- В соответствии с рекомендациями министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разработан каталог пляжного оборудования. Все элементы в единых стилистических требованиях, преимущественно в светлых тонах, - сообщила директор департамента курортов и туризма администрации курорта Светлана Батяйкина.

Сейчас руководители пляжных территорий активно обновляют пляжное оборудование, проводят водолазное обследования дна моря. А специалисты межведомственной комиссии проверяют наличие систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и ограждения на объектах санаторно-курортной отрасли.

В этом году на пляжах откроют медпункт, а 800 матросов-спасателей будут нести дежурство. Уже установлены 800 камер наружного наблюдения.

На курорте запустили горячую линию для оперативного решения вопросов благоустройства пляжей, а также для решения конфликтных ситуаций 8-928-458-14-61.