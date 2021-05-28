В Анапе девушка бросилась в реку, чтобы спасти тонущих котят

Скриншот с видео

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором прохожие благодарят парня с девушкой, которые бросились спасать тонущих котят. Они заметили захлебывающихся в воде животных и, не раздумывая, залезли в воду.

- Мы сегодня шли вдоль Анапки и увидели, как плывет девушка и кого-то держит в руках. Сначала подумали, что утку. Но потом поняли, что это котенок. Кто-то выбросил котят в речку, а эти замечательные ребята - девушка и ее муж спасли их. Ребята, не знаем ваших имен, но вы – герои, - поблагодарили незнакомцев очевидцы.

По некоторым данным, четверолапых приютили неравнодушные люди, которые оказали рядом в момент спасения.