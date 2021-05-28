Энергетики усилили контроль за энергоснабжением пунктов ОГЭ и ЕГЭ на Кубани и в Адыгее

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты компании «Россети Кубань» усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса, от которых зависит надежное и качественного энергоснабжения общеобразовательных учреждений, задействованных в сдаче государственных экзаменов.

В зоне ответственности компании (Краснодарский край и Республика Адыгея) находятся 226 пунктов проведения единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ) в образовательных учреждениях. Всего на территории региона 508 таких пунктов, энергоснабжение которых осуществляют также небольшие территориальные сетевые организации.

Для обеспечения надежного энергоснабжения энергетики провели внеплановые осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи, проверили состояние внешних схем энергоснабжения образовательных учреждений на время проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Во всех территориальных подразделениях компании разработаны графики дежурств и назначены ответственные за бесперебойное энергоснабжение, налажена прямая связь с главами администраций районов и директорами школ, где проходят экзамены.

В полной готовности находятся 109 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 12,6 МВт. Организовано взаимодействие с районными администрациями и главами муниципальных образований, директорами образовательных учреждений, подразделениями МЧС России.