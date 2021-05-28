В МТС нежелательные абоненты будут разговаривать с автоответчиком

МТС запустила бесплатное решение по защите абонентов от спам-звонков. Теперь такие звонки автоматически перенаправляются в специальный голосовой ящик.

Эта программа «Базовая защита от спам-звонков» от существующих антиспам-сервисов МТС отличается тем, что абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке. Так абонент получает SMS-уведомление о поступившем вызове. Он не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета.

МТС использует алгоритмы, которые позволяют с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.

На большинстве тарифных планов новая функция «Базовая защита от спам-звонков» уже включена в первоначальный пакет услуг.